Gigi Becali i-a decis soarta lui Dennis Politic! Ce se întâmplă din vară cu jucătorul adus de la Dinamo

Aventura lui Dennis Politic la FCSB se apropie de final. Patronul roș-albaștrilor dorește să renunțe definitiv la fotbalistul de bandă.

Adus în vara anului trecut printr-o tranzacție ce a implicat plata a aproximativ un milion de euro și cedarea lui Alex Musi la Dinamo, jucătorul de 26 de ani nu a reușit să se impună la FCSB. Deși a avut un debut promițător, marcând în Supercupa României câștigată în fața celor de la CFR Cluj, el a ieșit treptat din planurile tactice ale echipei. În tricoul formației bucureștene, extrema a adunat 24 de apariții, trei goluri și un total de 687 de minute pe teren.

Parcurs sub așteptări la Sibiu

Pentru a bifa mai multe minute de joc și a-și relansa forma, Politic a fost împrumutat la Hermannstadt. La gruparea sibiană, randamentul său s-a menținut sub așteptări, trecându-și în cont o singură pasă decisivă pe parcursul a trei luni. În plus, problemele medicale l-au ținut departe de gazon în ultimele șapte etape. În prezent, salariul său lunar de 20.000 de euro este suportat în mod egal de FCSB și Hermannstadt, pe durata înțelegerii.

Potrivit Spotmedia, finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a hotărât să nu îl păstreze în lot pentru stagiunea următoare, căutând deja o soluție pentru un transfer definitiv în perioada de mercato de vară. Deși investiția inițială a fost una considerabilă, conducerea roș-albaștrilor intenționează să recupereze măcar 200.000 de euro de pe urma fotbalistului, a cărui cotă actuală este estimată la 900.000 de euro de portalul Transfermarkt.

