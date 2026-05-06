Într-o intervenție avută după eșecul cu Csikszereda (0-1), Gigi Becali a anunțat că șase sau șapte jucători se vor despărți de FCSB în această vară, referindu-se la cei aflați la final de contract, care nu intră în planurile echipei pentru sezonul următor.

Daniel Graovac, șanse mari să plece de la FCSB în vară

Printre cei care pot pleca de la FCSB se numără și Daniel Graovac (32 de ani). Fundașul central își încheie contractul la 30 iunie, iar cele 4 locuri rezervate stoperilor par deja ocupate de Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Andre Duarte și Mihai Popescu.

Mihai Stoica crede că Mihai Popescu va accepta o prelungire de contract, astfel că Daniel Graovac ar urma să fie cel care să sară din schemă pentru sezonul următor.

"La fundași centrali eu zic că suntem închiși. La momentul acesta, avem cu siguranță Dawa, Andre Duarte, Ngezana. Lui Mihai Popescu spune Gigi că îi face ofertă de prelungire și cred că o să ne înțelegem. Avem și Graovac, la care avem opțiune. Avem cinci, probabil vor rămâne patru. E și Lixandru, care poate oricând să joace fundaș central, deci patru sunt probabil suficienți.

Sper să nu mai avem ce am avut anul trecut: să se rupă Dawa la naționala Camerunului, să se rupă Mihai Popescu la naționala României și să se accidenteze și Ngezana", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Graovac, care a mai jucat în România la Astra Giurgiu și CFR Cluj, a semnat cu FCSB în vara anului trecut, din postura de jucător liber de contract.

Bosniacul a strâns 30 de meciuri pentru campioana României, însă în play-off a fost trecut pe linie moartă, un alt semn că se va pleca în vară. Graovac a prins minute doar contra lui Metaloglobus (0-0), când a fost titular.