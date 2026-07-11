FCSB și-a ales noul jucător U21: "Peste așteptări, s-a luat cu jucători de mare calitate"

Ricardo Pădurariu (19 ani) este principalul favorit pentru titularizare la FCSB în vederea respectării regulii U21 din Superliga. Fundașul stânga s-a întors după împrumutul de la Corvinul Hunedoara, alături de care a promovat în Superliga, iar Mihai Stoica spune că tânărul jucător a lăsat o impresie bună în cantonamentul din Olanda.

Ricardo Pădurariu, favorit pentru regula U21 la FCSB

Cu toate acestea, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este precaut și așteaptă să vadă cum se descurcă Pădurariu la nivelul Superligii, având în vedere că până acum a acumulat experiență doar în ligile inferioare.

"Pădurariu e peste așteptări. L-am văzut la Corvinul în toate meciurile transmise, l-am văzut și pe viu. Uite, spre exemplu, Pantea a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui FC Hermannstadt la promovare. Accidentarea l-a dat înapoi, însă e foarte mare diferență între Liga 2 și Liga 1. Alt exemplu e Musi, care a fost la Iași, a jucat bine, a marcat, a fost și la Petrolul, dar la noi nu a fost ce ne așteptam să fie.

Pădurariu foarte bine. Acum rămâne de văzut cum va fi în campionat, dar e foarte curajos, nu se ferește de dueluri. S-a luat cu jucători de mare calitate pe care i-au avut adversarii", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.