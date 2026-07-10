Veste teribilă pentru FCSB înainte de startul sezonului: ”Se va alătura la finalul lunii septembrie!”

Veste teribilă pentru FCSB înainte de startul sezonului: ”Se va alătura la finalul lunii septembrie!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB primește o veste proastă înainte de startul noului sezon.

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FCSBSiyabonga NgezanaGigi BecaliMihai Stoica
Din articol

Roș-albaștrii au realizat un singur transfer în această perioadă de transferuri, însă nici fotbaliștii care sunt deja în lotul fostei campioane din Superliga nu vor fi toți apți încă din startul noii stagiuni.

Ngezana, indisponibil cel puțin până la finalul lunii septembrie

  • Ngezana operatie 7
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Siyabonga Ngezana se reface încă după intervenția chirurgicală suferită la genunchi la finalul sezonului.

Fundașul central din Africa de Sud a intrat în vizorul conducerii clubului după ce, din dorința de a face parte din lotul naționalei sale pentru Cupa Mondială, a încercat să ascundă că este accidentat.

Totuși, din cauza durerilor, Ngezana a stat mai mult pe bancă sezonul trecut, mai ales că, în momentul în care staff-ul celor de la FCSB a aflat despre accidentarea fotbalistului, fundașul sud-african a refuzat să se opereze, sperând că Hugo Broos îl va include în lot.

Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Ngezana a decis să recurgă la bisturiu la finalul stagiunii precedente. Recuperarea decurge bine, iar fotbalistul a mers alături de roș-albaștri în cantonamentul din Olanda.

Totuși, conform KickOff, fotbalistul din Africa de Sud s-a antrenat separat și va mai dura ceva până când FCSB se va putea baza din nou pe serviciile sale în apărare.

Sursa citată susține că este improbabil ca Ngezana să revină la antrenamentele de grup mai devreme de finalul lunii septembrie. Acest lucru ar însemna ca Ngezana să poată reveni pe teren undeva la jumătatea lunii octombrie.

Ngezana se antrenează în continuare separat, ca parte a procesului său de recuperare. Se estimează că se va alătura din nou restului grupului undeva la sfârșitului lunii septembrie”, a declarat o sursă apropiată fotbalistului pentru publicația sud-africană.

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