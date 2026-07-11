Mondialul din Canada, Mexic și SUA se apropie de final și, treptat, atenția se îndreaptă, din nou, spre fotbalul la nivel de cluburi în toate colțurile lumii.

România, pusă lângă Brazilia și Spania: „Remarcabil!“

Și în Emiratele Arabe Unite echipele au început deja pregătirile pentru noul sezon competițional 2026 – 2027. De altfel, Cosmin Olăroiu (57 de ani), aflat în cantonamentul din Olanda cu noua sa echipă, Al-Jazira, a și disputat un amical în compania FCSB-ului. Bucureștenii s-au impus cu 1-0, în această partidă, prin golul înscris de Octavian Popescu.

Școala românească de antrenori are doi reprezentanți în Emirate

Cum startul sezonului fotbalistic intern se apropie în Emirate, site-ul oficial al Ligii Profesioniste, uaeproleague.ae, a realizat un material de analiză cu antrenorii străini care vor activa în prima ligă din această țară,. Aici, școala românească de antrenori e bine reprezentată, după cum au remarcat autorii articolului.

Olăroiu și Isăilă, lăudați

„O diversitate remarcabilă se poate observa în ceea ce privește componența băncilor tehnice în noul sezon. Serbia are cei mai mulți reprezentanți, în campionatul nostru intern, cu patru antrenori. Vorbim despre Vladimir Ivic (Al-Ain), Goran Tufegdzic (Ajman), Aleksandar Ilic (Hatta) și Milos Milojevic (Al-Nasr). Apoi, avem alți zece antrenori din șapte țări. Brazilia, Portugalia și România au câte doi reprezentanți.

Fostul nostru selecționer, Cosmin Olăroiu, a preluat Al-Jazira, iar conaționalul său, Daniel Isăilă, va pregăti Bani Yas, la fel ca în sezonul trecut. În rest, vor fi câte un antrenor din Spania, Italia, Croația și Emirate. Această diversitate demonstrează că fotbalul din Emirate continuă să atragă antrenori valoroși și experimentați din toate colțurile lumii“, au remarcat arabii.

De amintit că în fotbalul din Emirate la nivel de cluburi, Cosmin Olăroiu e cel mai titrat antrenor din toate timpurile. Ajuns aici, în 2011, românul a cucerit până acum un total de 16 trofee cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli (fosta Al-Ahli Dubai) și Sharjah.