Liniste la Dinamo, pana in martie! Banii din drepturile tv vor fi administrati de DDB

Pablo Cortacero si-a pierdut influenta in club, iar fanii dinamovisti ii pregatesc mai multe plangeri penale.

Pablo Cotacero trebuia sa depuna banii pentru majorarea capitalului social al societatii comerciale pana pe 21 ianuarie 2021. Spaniolul era obligat sa bage in conturile clubului un procent proportional din cei 5 milioane de euro conform actiunilor detinute, adica 3.65 milioane de euro (72.8758%), in timp ce fanii din DDB ar fi trebuit sa contribuie si ei cu 1 milion de euro (20.0610%), CS FC Dinamo cu 350.000 de euro (7.031%), iar Cornel Dinu cu 130 de euro (0.013%). Insa, banii nu au venit, iar spaniolul a apelat la tertipul unui proces la Tribunalul Bucuresti pentru a contesta destituirea sa din functia de presedinte al Consiliului de Administratie, survenita in 27 noiembrie 2020.

Plangerea a fost depusa pe 7 decembrie 2020, iar Tribunalul Bucuresti a stabilit un nou termen in procesul dintre patronatul spaniol si DDB pentru 18 martie 2021, "in vederea refacerii procedurii de citare cu intervenientii", dupa ce Cortacero si Couto nu s-au prezentat. Cum DDB a avut castig temporar de cauza prin acesta amanare judiciara, fanii dimovisti isi pot continua planul de redresare a clubului, iar deciziile luate in ultima perioada intrunesc conditiile cerute de lege.

Astfel, raman valabile, cel putin pentru urmatoarele doua luni, actele semnate de Constantin Eftimescu, in calitate de presedinte al CA, imprumuturile primite din partea DDB, care se pot transforma in noi actiuni primite, semnarea noilor contracte cu salarii mai mici pentru jucatorii din lot, numirea lui Mario Niculae ca manager sportiv si transferurile lui Blejdea si Nepomuceno. In plus, exista voci tot mai puternice care cer depunerea de plangeri penale pentru Cortacero si cei apropiati lui pentru mai multe infractiuni de natura economico-financiara, precum gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, fals si uz de fals si constituirea unui grup infractional organizat.

CORTACERO A PIERDUT CONTROLUL CLUBULUI

In acest moment, Cortacero a pierdut controlul clubului, dupa ce presedintelui Dorin Serdean i s-a retras dreptul de semnatura, in raport cu LPF, FRF si bancile, clubul anuntand, ulterior, ca el a fost concediat, deoarece ar fi avut absente nemotivate de la locul de munca in ultimele 30 de zile. Decizia vine dupa ce, in urma cu o luna, Alex Couto a fost dat afara din functia de director general al clubului, iar Rufo Collado fusese pus pe liber din pozitia de director sportiv. Miza imediata a "razboiului" intern era dreptul de decizie in privinta administrarii celor 400.000 de euro, rata din drepturile tv pe care Dinamo trebuie sa o primeasca pana la finalul lunii ianuarie.

Tabara spaniola ar fi dorit ca acesti bani sa fie folositi exclusiv pentru plata restantele salariale catre conducatori si catre fotbalistii iberici ce fusesera ademeniti in Stefan cel Mare, dar care nu primisera niciun salariu. Daca banii intrau pe mana lui Cortacero, cel mai probabil, mare parte din suma se ducea catre plata integrala a datoriilor salariale catre Aleix Garcia, Rene Hinojo, Isma Lopez, Alex Gonzalez, Abdoulaye Ba, Borja Valle si Juan Camara, care au decis sa isi reziliere contractele si trebuie sa primeasca banii pentru cele cinci luni cat au stat la Dinamo. Fanii din programul DDB le-au platit acestora o mica parte din restante, pentru a-si retrage plangerile catre FRF si UEFA, si le-a propus plata esalonata a sumelor, cu datele ferme de transfer.

SE ASIGURA UN FLUX AL PLATILOR, DAR SOLUTIA SIGURA ESTE O NOUA INSOLVENTA

De asemenea, cu cele aproape 300.000 de euro stransi recent prin programul DDB, cei 100.000 de euro din sponsorizari si cu cei 400.000 de euro din drepturile tv, fanii pot asigura cheltuielile de organizare ale meciurilor, achitarea unor datorii pentru evitarea depunctarii, indeplinirea unor obligatii financiare urgente pentru obtinerea licentei de Liga 1 pentru sezonul urmator si plata integrala a restantelor salariale catre angajati si catre fotbalistii mai tineri, care au salarii mici.

La urmatoarea rata din drepturile tv, planul este sa fie platiti integral si fotbalistii din lot cu salarii mai mari, unii dintre ei acceptand deja sa primeasca remuneratii diminuate fata de cele propuse de spanioli in vara anului trecut, dar si cateva restante salariale pentru fosti angajati si jucatori. Dupa obtinerea licentei pentru Liga 1 si preluarea definitiva a pachetului majoritar de actiuni de la Cortacero, Dinamo va avea si varianta reintrarii in insolventa, ceea ce ar duce la scaderea datoriilor cu peste 90%. La ultima procedura de reorganizare, sub conducerea lui Ionut Negoita, "cainii" datorau 17.5 milioane de euro si au achitat numai 800.000 de euro.