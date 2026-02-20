Vineri seară, în runda cu numărul 28 din Superliga, FC Botoșani a suferit un nou eșec, 1-3 contra Universității Cluj, prelungindu-se astfel seria rezultatele modeste ale moldovenilor din ultimele aproape trei luni.

Valeriu Iftime, după FC Botoșani - U Cluj 1-3: "Vă dați seama de la ce am plecat și unde am ajuns"

FC Botoșani mai are de disputat două meciuri, cu FC Hermannstadt și Petrolul, însă moldovenii riscă să fie în afara top 6 chiar și cu două victorii.

După meci, Valeriu Iftime, cel care la un moment dat părea convins că FC Botoșani poate intra în play-off și chiar să lupte la titlu, nu și-a putut ascunde dezamăgirea. Finanțatorul clubului l-a criticat în special pe fundașul Andrei Miron.

"E clar că speranțele sunt cât un bob de mazăre, dar asta e. Vă dați seama de la ce am plecat și unde am ajuns. Nu prea am cuvinte să fiu optimist. În prostia mea credeam și la titlu.

Nu știu ce să vă spun, e trist, e dezamăgitor. E clar că atmosfera e încărcată acum, dar eu cred că Leo poate să reconstruiască ceva acolo.

(n.r - întrebat despre declarația lui Zoran Mitrov, care a spus că se teme de retrogradare) N-am chiar mintea lui Mitrov. N-aș fi atât de panicat. Am luat trei goluri - două luate de o apărare slabă, naivă, cu un Miron ca un căpitan de vas după ce a băut două sticle de whisky. După ce am semnat contractul joacă prost! În rest, am jucat bine în prima repriză, am avut posesie. După, ne-am fâsâsit complet. E o seară complicată pentru istoria modernă a fotbalului botoșănean.

Suntem la mâna norocului acum. Trebuie să câștigăm două meciuri și să se încurce alții", a spus Valeriu Iftime, la Digisport.

