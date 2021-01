BREAKING NEWS! Fanii dinamovisti sunt aproape sa dea o LOVITURA pe piata transferurilor! Fotbalistul care este asteptat sa semneze cu Dinamo

Dinamo este aproape sa realizeze al treilea transfer al iernii.

Dupa ce l-au adus pe Andrei Blejdea de la FC Arges si pe Gevaro Nepomuceno, dinamovistii ar putea da una dintre cele mai importante lovituri ale acestei perioade de transferuri din Liga 1.

Potrivit ProSport, Steliano Filip a ajuns la o intelegere cu membrii programului DDB si este asteptat vineri la hotelul RIN sa semneze contractul.

Fundasul stanga de 26 de ani s-a despartit in urma cu cateva zile de grecii de la Larissa, pentru care a jucat 15 meciuri in acest sezon, oferind doua pase decisive de gol.

Filip ar reveni astfel in Stefan cel Mare dupa trei ani. In ianuarie 2018 fotbalistul crescut de LPS Banatul s-a transferat la Hajduk Split in schimbul sumei de 500.000 de euro.

Fundasul nu s-a adaptat insa in Croatia, iar in februarie 2019 a revenit in Liga 1 la Dunarea Calarasi, transferandu-se ulterior la Viitorul.

Steliano Filip a fost convocat de 7 ori la echipa nationala a Romaniei cu care a participat la Campionatul European din 2016.