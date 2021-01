Jucatorii Astrei sunt satui de promisiuni! Situatia de la club incepe sa semene cu cea de la Dinamo! "Avem promisiuni din belsug!"

Valerica Gaman a vorbit despre problemele din interiorul echipei Astra Giurgiu.

Fotbalistii de la Giurgiu sunt neplatiti de luni bune, iar Gaman sustine ca rabdareea fotbalistilor ar putea sa aiba o limita. Fundasul central nu isi doreste sa paraseasca clubul pana in vara, iar in acel moment, ar putea sa accepte o noua provocare.

"Avem promisiuni, da. Din belsug. Credem ca se va rezolva. Nu are cum sa nu se rezolve, pentru ca, la un moment dat, fiecare poate sa actioneze legal. Nu, eu nu ma gandesc sa plec. Cel putin pana la vara, nu, indiferent de situatia financiara, nu ma gandesc sa plec pana la vara. De la vara o sa plec, daca este cazul sau situatia de asa natura sau apar oferte de nerefuzat.

Numai in anumite conditii m-as transfera. Acum am o anumita liniste si trebuie sa indeplineasca niste conditii, chiar sa ma faca sa plec. Atat timp cat corpul ma va lasa sa imi desfasor activitatea in cele mai bune conditii... Cand nu o sa fiu suta la suta, nu o sa intru pe teren, pentru ca nu vreau sa ma fac de ras. Nu vreau sa fiu pus in situatii jenante, pentru ca lumea, cand se uita la televizor, nu stie ca te doare genunchiul sau piciorul si te judeca cum te vede la televizor si nu vreau sa fiu judecat rau", a spus Gaman pentru TelekomSport.

Valerica Gaman a vorbit si despre fostul lui antrenor Marius Sumudica. Fundasul sustine ca Gaziantep a gresit cand a decisi sa se desparta de actualul antrenor de la Rizespor.

"Cert este ca au pierdut un antrenor bun restul. Ca intr-o casnicie, te mai certi, numai ca acum nu s-au mai impacat, au ajuns la divort. Dar eu cred ca este o pierdere de ambele parti", a mai spus jucatorul Astrei.