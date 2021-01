BREAKING NEWS! CFR incearca sa dea MAREA LOVITURA pe piata transferurilor! Clujenii vor sa profite de situatia de la Dinamo si sa il aduca pe Anton in locul lui Djokovic

Echipa antrenata de Edi Iordanescu va incasa 400.000 de euro in schimbul mijlocasului croat, insa va ramane cu o gaura importanta in centrul liniei de mijloc.

In varsta de 30 de ani, Djokovic a fost unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai clujenilor in ultimele trei sezoane, cand echipa din Gruia a castigat trei titluri de campioana si a jucat de doua ori in grupele Europa League.

Mai mult, in octombrie campioana s-a despartit si de Mihai Bordeianu, plecat in Arabia Saudita la Al Qadisiyah in schimbul a 1.2 milioane de euro.

Astfel, este de asteptat ca Iordanescu sa se confrunte cu probleme destul de importante in linia mediana.

Oficialii din Gruia incearca insa sa rezolve aceasta problema. Potrivit Antena Sport, clujenii vor sa profite de problemele financiare de la Dinamo si sa transfere unul dintre cei mai buni mijlocasi centrali din Liga 1, Paul Anton.

Edi Iordanescu este un admirator al fotbalistului de 29 de ani si il cunoaste foarte bine din perioada in care l-a antrenat la Pandurii Targu Jiu.

"Paul Anton, cu care am lucrat. E un lider adevarat, un capitan de echipa. E un baiat extrem de echilibrat si de inteligent", a spus Edi Iordanescu la inceputul acestei luni conform sursei citate.