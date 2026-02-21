Cristi Chivu a luat decizia în cazul lui Lautaro Martinez

Cristi Chivu a luat decizia în cazul lui Lautaro Martinez Serie A
Inter Milano continuă sezonul excelent sub comanda lui Cristi Chivu, însă antrenorul român este obligat să gestioneze o absență extrem de importantă.

inter milancristi chivuLautaro Martinez
Lautaro Martinez s-a accidentat și va lipsi aproximativ o lună, iar tehnicianul a luat deja decizia pentru înlocuirea căpitanului.

Potrivit presei italiene, Chivu va miza pe tânărul Francesco Pio Esposito în atac, alături de Marcus Thuram, în meciul cu Lecce. 

Cristi Chivu pregătește și alte reveniri importante

Inter este lider autoritar în Serie A, cu 61 de puncte, la șapte peste rivala AC Milan, în timp ce Napoli completează podiumul, cu 50 de puncte. 

Oficialii clubului speră ca absența lui Lautaro să nu afecteze parcursul echipei, mai ales că obiectivul este clar: titlul în Italia și un parcurs cât mai lung în Europa.

Chivu pregătește și alte reveniri importante. Federico Dimarco va reintra în primul 11, după ce a fost menajat, iar Piotr Zielinski este apt și va evolua la mijlocul terenului.

Pentru Cristi Chivu, meciurile următoare sunt decisive. Inter joacă astăzi cu în deplasare la Lecce în cadrul etapei #26 din Italia. Cele două formații se vor duela nu mai devreme de ora 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

