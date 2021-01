Nicolae Badea, tot mai implicat la Dinamo! Cine este fotbalistul cu care negociaza pentru revenirea in Stefan cel Mare

Nicolae Badea se implica tot mai mult la Dinamo.

Fostul presedinte a revenit in Stefan cel Mare fara niciun fel de rol in cadrul clubului, dar tot mai implicat alaturi de suporterii-actionari ai lui Dinamo in salvarea echipei.

Una dintre primele actiuni pe care le-a initiat Badea este legata de revenirea lui Steliano Filip la Dinamo. Fotbalistul este liber de contract dupa despartirea de grecii de la Larissa, insa are si alte variante, asa ca nu a luat inca o decizie in privinta viitorului sau.

Situatia financiara de la Dinamo ii cam sperie pe fotbalistii pe care oficialii "cainilor rosii" incearca sa ii aduca la echipa. De altfel, multi dintre jucatorii adusi in vara la echipa de catre Pablo Cortacero au plecat de la Dinamo in ultimele saptamani tocmai din cauza promisiunilor nerespectate ale spaniolilor.

Nicolae Badea a condus-o pe Dinamo din anii '90 pana cand clubul a ajuns la Pablo Cortacero. Chiar daca in urma cu 8 ani fanii il voiau plecat de la echipa, acum suporterii l-au cooptat in proiectul lor, ca partener al DDB.