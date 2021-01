ULTIMA ORA! Zi cruciala la Dinamo! 'Cainii' pot afla daca scapa de Pablo Cortacero

Joi poate fi ziua decisiva in ceea ce priveste lupta de putere dintre programul DDB si actionarii spanioli.

Conform site-ului doardinamo.ro, la Tribunalul Bucuresti are loc un termen din procesul in care spaniolii reclama ca Pablo Cortacero a fost inlaturat in mod ilegal de catre reprezentantii programului DDB din functia de presedinte al Consiliului de Administratie.

In cazul in care se va da o decizie definitiva in favoarea lui Cortacero, el va redeveni principalul om in conducerea clubului. In caz contrar, presedintele Consiliului de Administratie de la Dinamo va ramana Constantin Eftmescu, omul de incredere al suporterilor.

In aceasta situatie fanii vor putea sa continue lupta pentru redresarea situatiei financiare a clubului, lupta pe care au inceput-o prin convingerea unora dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei sa isi diminueze salariile.