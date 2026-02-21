EXCLUSIV Scos din lot de Gigi Becali, atacantul a încasat 10.000 € pe lună fără să joace: „E absurd!”

Scos din lot de Gigi Becali, atacantul a încasat 10.000 € pe lună fără să joace: „E absurd!"
Ionut Stoica
Transferat cu surle și trâmbițe, atacantul trebuia să devină noul idol al formației bucureștene.

Mihai CosteaFCSBGigi Becali
În 2011, Mihai Costea ajungea la FCSB pentru aproximativ 1,4 milioane de euro. Era unul dintre cele mai scumpe transferuri din acea perioadă și venea cu o etichetă grea.

Totuși, aceasta a ajuns protagonistul uneia dintre cele mai ciudate situații din istoria recentă a formației bucureștene. 

Atacantul a fost exclus din lot, dar a continuat să încaseze un salariu consistent, deși se pregătea separat și nu mai intra în planurile echipei.

Scos din lot de Gigi Becali, Costea a încasat 10.000 € pe lună fără să joace: „E absurd!”

Problemele de disciplină, forma slabă și conflictele cu staff-ul au dus la ruptura definitivă. După ultimul meci oficial, în septembrie 2013, „Nilă” a fost trimis să se antreneze cu rezervele, decizie menținută indiferent de schimbările de antrenor.

Contractul său conținea o clauză specială: salariul creștea automat în fiecare an. Astfel, ajunsese la aproximativ 10.000 de euro pe lună, o sumă uriașă pentru un jucător care nu mai evolua. Clubul a fost obligat să îi plătească integral contractul până în 2015.

Fostul său coleg, Gregory Tade, a confirmat situația și a explicat de ce el a ales alt drum.

„Puteam să stau doi ani, să iau banii și să fiu scos din lot, cum a fost Mihai Costea. Era plătit, dar nu juca, se antrena separat. E absurd! Eu am preferat să plec, pentru că voiam să joc”, a spus Tade pentru Sport.ro.

Costea a rămas la FCSB până la finalul contractului, în 2015, iar despărțirea s-a produs abia după litigii. În tricoul roș-albastru, atacantul a bifat 55 de meciuri, 13 goluri și opt pase decisive.

