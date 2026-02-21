În 2011, Mihai Costea ajungea la FCSB pentru aproximativ 1,4 milioane de euro. Era unul dintre cele mai scumpe transferuri din acea perioadă și venea cu o etichetă grea.

Totuși, aceasta a ajuns protagonistul uneia dintre cele mai ciudate situații din istoria recentă a formației bucureștene.

Atacantul a fost exclus din lot, dar a continuat să încaseze un salariu consistent, deși se pregătea separat și nu mai intra în planurile echipei.

Scos din lot de Gigi Becali, Costea a încasat 10.000 € pe lună fără să joace: „E absurd!”

Problemele de disciplină, forma slabă și conflictele cu staff-ul au dus la ruptura definitivă. După ultimul meci oficial, în septembrie 2013, „Nilă” a fost trimis să se antreneze cu rezervele, decizie menținută indiferent de schimbările de antrenor.