Sabrina Voinea rămâne în prim-plan din motive nedorite. În ultimele luni, ea s-a aflat în mijlocul unui scandal uriaș din cauza tratamentului preferențial de care ar fi avut parte, la lotul național, din cauza influenței mamei sale, Camelia.

Acum, Sabrina a fost lovită, din păcate, și de o problemă de sănătate, care a necesitat o operație de urgență. Detaliile au fost oferite tot de mama ei, Camelia, printr-o postare pe Facebook.

„Sabrina, azi noapte, a fost operată de apendicită acută. Acum este bine. Suntem lângă tine iubita noastră. Mulțumesc mult colectivului medical Floreasca, d-nului Bellu și Răzvan Spirescu! Insănătoșire grabnică scumpa noastră. Doamne ajută!“, a scris Camelia Voinea, postarea fiind însoțită de poze cu Sabrina, pe patul spitalului, după operație.