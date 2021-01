Dinamovistii au gasit solutia pentru a obtine licenta pentru sezonul viitor! Planul pus la cale de fanii din programul DDB

Clubul din Stefan cel Mare risca sa nu primeasca licenta pentru sezonul viitor din cauza datoriilor.

Termenul limita pana la care se poate depunde dosarul de licentiere pentru Liga 1 este 30 aprilie, iar pentru a primi licenta cluburile trebuie sa faca dovada ca nu au nicio datorie pana la 31 decembrie 2020.

Astfel, potrivit Fanatik, membrii programului DDB incearca sa mute toate datoriile existente ale clubului in 2021.

Pentru aceasta doresc sa ii convinga pe jucatori si pe ceilalti angajati ai clubului sa accepte o amanare a salariilor restante pana la finalul lunii ianuarie sau pana in februarie, anunta sursa citata.

In cazul in care vor exista jucatori care nu vor accepta aceasta amanare, problema ar putea fi rezolvata saptamana viitoare cand in conturile clubului urmeaza sa intre 500.000 de euro din drepturile de televizare.