Chelsea ocupă locul cinci în clasament, cu 44 de puncte, însă cu o victorie în fața lui Burnley, londonezii pot urca cel puțin temporar pe locul patru, în locul lui Manchester United.

De cealaltă parte, Burnley are nevoie disperată de puncte pentru a evita retrogradarea. Echipa antrenată de Scott Parker ocupă penultima poziție din ierarhie, cu 18 puncte și este una dintre candidatele serioase să ajungă în Championship.

Chelsea vine după o remiză cu Leeds United, scor 2-2, și o victorie în Cupa Angliei cu Hull City, scor 4-0, în timp ce Burnley a obținut o victorie de moral cu Crystal Palace în campionat, scor 3-2, dar a pierdut dramatic în Cupă, în fața echipei din liga a treia engleză, Mansfield, scor 1-2.

În tur, Chelsea s-a impus cu 2-0 în fața lui Burnley, după ce Pedro Neto a deschis scorul în minutul 37, iar Enzo Fernandez a stabilit scorul final în minutul 88.

