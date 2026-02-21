MM Stoica s-a înfuriat și a acuzat-o grav pe CFR Cluj: „Niște erori de arbitraj atât de clare. Mare viciere!”

CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Heramnnstadt, într-un meci din runda 27 a Superligii care s-a jucat la Sibiu.

Unica reușită a partidei a fost semnată de Biliboc, iar formația lui Dorinel Munteanu a ratat un penalty în finalul primei părți prin Eduard Florescu.

Echipa lui Daniel Pancu se află pe locul cinci în Superliga, în timp ce FCSB este pe poziția a 10-a înaintea rundei cu numărul 28.

MM Stoica, acuzații grave pentru CFR Cluj „Niște erori de arbitraj atât de clare. Mare viciere!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a atras atenția asupra deciziilor de arbitraj din partida de la Sibiu.

MM Stoica e de părere că pe lângă șansă, CFR Cluj ar fi ajutată și de arbitri. Oficialul campioanei României consideră că lovitura de la 11 metri pe care a ratat-o Eduard Florescu ar fi trebui repetată.

„N-am văzut de când sunt o echipă care să aibă meci după meci șansă. Țineți minte, în 10 oameni îi domina Galațiul, la noi, la 1-0, am avut niște ocazii gigantice. În loc să facem 2-0 am pierdut în halul în care am pierdut. Cu Metaloglobus, pe final, era 2-2. Pe la UTA șanse mari. Acum, la Sibiu, a fost ceva… Eu unul n-am văzut.

Nu țin minte niciun meci în care să fie niște erori de arbitraj atât de clare și să fie toate îndreptate într-o singură direcție. O dată că nu s-a permis repetarea loviturii de pedeapsă. Poate cu 1-0 în pauză (n.r. – pentru Hermannstadt) era altceva. În ultima fază a meciului poate nu ratau sau poate ratau.

Dar eu cred că CFR Cluj a luat două puncte acolo care contează enorm pentru gruparea din Gruia pentru cursa asta nebună a tuturor pentru play-off. Și aici mi s-a părut o mare, mare viciere”, a declarat Mihai Stoica, conform Fanatik.ro.

CFR Cluj va juca împotriva Petrolului, într-un meci din runda 28 a Superligii, care va avea loc sâmbătă, de la ora 18:00 și care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.