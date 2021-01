Detalii NESTIUTE despre oferta pe care a primit-o de la Steaua un jucator legendar al lui Dinamo! "Imi doream foarte mult"

Un fost fotbalist de la Dinamo a vorbit despre oferta pe care i-au facut cei de la Steaua.

Claudiu Niculescu a oferit un interviu in care a marturisit ca antrenorul cu care ar fi vrut sa colaboreze este Cosmin Olaroiu.

Actualul tehnician al Concordiei Chiajna a spus ca Olaroiu l-a dorit la Steaua, dar ca nu a vrut sa o tradeze pe Dinamo, echipa alaturi de care a reusit mari performante.

"Mi-as fi dorit sa lucrez cu Olaroiu! As fi avut posibilitatea fiindca m-am intalnit odata cu Oli, in 2006-2007, la o cafenea pe Dorobanti. Am stat putin de vorba, atunci mi-a zis ca ma vrea la Steaua! Daca vreau sa vin...

Chiar nu puteam, am facut cele mai mari performante la Dinamo. N-am putut sa merg, desi imi doream foarte mult sa lucrez cu el. Foarte mult.

Am refuzat oferta de a juca la Steaua! Si iata ca Olaroiu a dovedit ca este un mare antrenor. Mi-as fi dorit sa lucrez cu el, dar, din pacate, nu s-a putut. Daca era la orice alta echipa, cu siguranta ma duceam", a declarat Claudiu Niculescu, potrivit GSP.

Fostul atacant a evoluat in tricoul alb-rosu in trei perioade de timp, 2001-2002, 2003-2008 si 2009-2010, obtinand trei titluri de campion, doua Cupe ale Romaniei si o Supercupa.