"Decat sa dai bani la Dinamo, mai bine ii dai la un azil!" Pronostic DUR pentru clubul din Stefan cel Mare! "E putin probabil sa scape"

Problemele financiare de la Dinamo sunt cu fiecare zi mai grave.

Marius Bacria a vorbit despre situatia in care se afla clubul din Stefan cel Mare si a declarat ca este foarte greu ca un investitor sa aleaga sa bage bani la echipa.

Administratorul ACS FC Dinamo s-a aratat extrem de pesimist in ceea ce priveste viitorul "cainilor rosii".

"Este atat de complicata situatia, atat de mari sunt sumele de bani care trebuie achitate in urmatoarele luni... La 31 martie trebuie achitate datoriile angajate pana la 31 decembrie in vederea obtinerii licentei pentru urmatorul sezon al Ligii 1. E vorba de aproape doua milioane de euro. De unde? Bati asa din palme?

Noi n-avem bani sa trecem strada si vrem sa platim 700.000 de euro la ANAF sa nu pierdem jumatatea din Saftica pe care o mai avem...

Situatia este groaznica. Sa zicem ca vine acest om providential de care zice Serdean si da un milion... Nici nu stii ce sa platesti din banii aia mai intai. Dar cum sa vina banii? Ce sa scrie la obiectul platii? Imprumut?

Indiferent cati bani ai, nu poti sa arunci la Dinamo un milion fara sa ai garantie. Ii dai mai bine la un azil, la un orfelinat. Cortacero nu vrea sa vanda... Nici nu poate sa le vanda fara aprobarea lui Negoita.

Exista cineva care vrea neaparat ca Dinamo sa dispara si cred ca nu este numai el. Vrea asta ca sa scape si de o sarcina pe care ar avea-o in carca daca s-ar intampla ceva cu un verdict in justitie in urmatoarea perioada.

Noi muncim, facem, incercam, dar suntem doar o mana de oameni care facem cat putem. Sa dea Dumnezeu sa iasa bine, dar suntem putini... Este putin probabil ca Dinamo sa scape fiindca nu exista mijloace pentru asta", a declarat Marius Bacria la DigiSport.