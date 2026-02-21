După două sezoane în care a cucerit consecutiv Superliga României și a legat două participări la rând în grupa unică a Europa League, FCSB riscă să rateze play-off-ul campionatului. Roș-albaștrii au prins mereu top 6 la finalul sezonului regular, de la schimbarea formatului din stagiunea 2015-2016.

Analiza lui Ionuț Chirilă despre Gigi Becali și FCSB

Campioana en-titre se află pe locul zece, cu 40 de puncte, cu trei etape înainte de stabilirea play-off-ului și a play-out-ului. Formația finanțată de Gigi Becali a oscilat între perioadele bune, în care s-a apropiat de forma care i-a adus gloria, și cele în care a evoluat de-a dreptul modest.

Ionuț Chirilă a analizat situația de la FCSB și a criticat politica de transferuri a patronului Gigi Becali. Chirilă a explicat că fotbaliștii trebuie aduși în funcție de stilul echipei, ci nu ca să facă ei jocul.

„Este important ca jucătorii pe care-i cumperi să fie achiziționați în baza unei filosofii de joc câștigătoare. Gigi cumpără jucători și ei (n.r.- cei de la FCSB), după aceea, vor să facă jocul. Nu, jucătorii trebuie cumpărați în funcție de jocul pe care-l ai bine pus la punct”, a subliniat Ionuț Chirilă, conform digisport.ro.

Paradoxurile remarcate de Chirilă

Ultima oară antrenor la defuncta Academica Clinceni, de care s-a despărțit în decembrie 2021, Chirilă a remarcat, în același timp, două paradoxuri la FCSB.

Trupa pregătită de Elias Charalambous se descurcă uneori mai bine în cupele europene, când fotbaliștii ei au spații, decât în campionat. De asemenea, în Superligă, FCSB pierde în fața unor echipe organizate superior, chiar dacă individual are jucătorii mai valoroși.

De vină pentru situația creată, în opinia lui Ionuț Chirilă, este tot Gigi Becali, care renunță mult prea repede la fotbaliști și afectează astfel omogenitatea echipei.

„FCSB are mari probleme de joc. FCSB face mai multe puncte afară pe valoarea individuală a unor jucători, mult peste media campionatului, când au spații și când pot decide pe situații unu contra unu. Din cauza asta pierd titluri după titluri și câștigă doar două campionate la zece ani!

Au mari probleme pentru că nu sunt un bloc funcțional. Ei, tot timpul, iau patru jucători, îi țin două, trei luni, Gigi se supără și spune: 'Afară cu toți ăștia și vin alți patru'.

FCSB a ajuns să fie învinsă de echipe cu jucători individual mai slab cotați, dar cu un joc mult mai bine organizat. Așa a fost și cu FC Argeș, și cu Metaloglobus, și cu altele”, a adăugat Chirilă.

FCSB va întâlni „lanterna” Metaloglobus pe 23 februarie, luni, de la ora 20:00, într-o partidă care încheie etapa a 28-a din Superliga României.