Robert Lewandowski, la un pas de DINAMO! :)) Dezvaluiri NESTIUTE: STARUL lui Bayern Munchen putea ajunge in Stefan cel Mare, dar 'cainii' l-au refuzat! Motivul incredibil

Robert Lewandowski (32 de ani) putea ajunge la Dinamo in urma cu aproximativ 13 ani, spune Gabriel Glavan, actualul sef al departamentului de scouting de la Voluntari.

Desi pare o poveste desprinsa din filmele SF, Gabriel Glavan spune ca totul este 100% real.

In 2009, Dinamo era in cautarea unui atacant si Daniel Stanciu l-a sunat pe Gabriel Glavan, scouter in acea perioada, pentru a-i recomanda pe cineva.

Raspunsul a fost unu clar: Robert Lewandwski, de la Lech Poznan!

"In 2009 m-a sunat Daniel Stanciu, care era impresar. M-a intrebat daca nu am vreun atacant pe care sa i-l propuna lui Dinamo. I-am spus ca ma interesez, apoi i-am transmis ca era disponibil un polonez, Robert Lewandowski, de la Lech Poznan.

Daniel mi-a spus pe urma ca Dinamo il considera prea tanar pe Lewandowski, avea nevoie de un atacant mai experimentat. Si l-a adus pe Osvaldo Miranda", a dezvaluit Gabriel Glavan, intr-un video postat pe TikTok.

Actualul oficial de la Voluntari a facut o mica greseala, deoarece Osvaldo Miranda a semnat cu Dinamo in ianuarie 2008.

Doi ani si jumatate mai tarziu dupa ce 'a fost refuzat de Dinamo', Robert Lewandowski prindea transferul care avea sa ii schimbe definitiv cariera.

Borussia Dortmund ii platea lui Lech Poznan 4.75 milioane de euro, iar restul e istorie.

In 2014, Lewandowski a ajuns la Bayern Munchen din postura de jucator liber, iar in prezent este unul dintre cei mai buni fotbalisti ai lumii.

8 titluri in Bundesliga, un trofeu de Champions League, desemnat in 2020 cel mai bun fotbalist din lume in gala The Best si de cel mai bun jucator din Europa, sunt doar cateva din trofeele pe care Lewandoski le are in palmares.

De partea cealalta, Osvaldo Miranda a ramas la inceputul acestui an liber de contract, la varsta de 36 de ani.

Dupa experienta de la Dinamo, Miranda a evoluat o perioada si la Astra Giurgiu. 7 goluri si 6 pase decisive are Miranda in 79 de meciuri jucate in Romania.