Wesley Lopes, unul dintre cei mai apreciați străini care au evoluat în Liga 1, l-a elogiat pe Mircea Lucescu înaintea duelului decisiv dintre România și Turcia, programat pe 26 martie, la Istanbul, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026.

Wesley Lopes face o plecăciune: „Mircea Lucescu este cel mai bun antrenor din România!”

Fostul atacant al Vasluiului a avut doar cuvinte de laudă la adresa selecționerului și consideră că experiența acestuia poate face diferența într-un moment atât de important.

„Trebuie să ținem cont că avem un antrenor foarte, foarte bun. Este cel mai bun din România! Sper să nu zic vreo prostie, dar e un antrenor care înțelege foarte bine fotbalul. Are echipe bune antrenate la activ și a antrenat în Champions League”, a declarat Wesley Lopes pentru Sport.ro.

România va juca în deplasare, la Istanbul, iar în cazul unei victorii va disputa finala barajului contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, pentru un loc la turneul final din 2026.

Cum arată vitrina de trofee a lui „Il Luce”

Mircea Lucescu are o carieră impresionantă pe banca tehnică, cu trofee câștigate în mai multe țări. Printre cele mai importante performanțe se numără Cupa UEFA cucerită cu Șahtar Donețk în 2009 și Supercupa Europei câștigată cu Galatasaray în 2000.

De asemenea, tehnicianul român a dominat fotbalul ucrainean, unde a câștigat de nouă ori titlul, și a devenit unul dintre puținii antrenori care au atins borna de 100 de meciuri în Liga Campionilor.

In vitrina sa de trofee regăsim: