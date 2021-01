'Dinamo se va desfiinta in cel mai scurt timp, va fi scoasa de la aparate!' Anuntul cutremurator al lui Borcea dupa dezastrul Cortacero

Cristi Borcea (51 ani) a vorbit despre situatia critica de la Dinamo.

Fostul patron al 'cainilor' a fost invitat in cadrul emisiunii "40 de intrebari" de la Kanal D. Borcea a fost intrebat de situatia delicata prin care trece fostul sau club, iar concluzia sa a fost una cu adevarat cutremuratoare.

Intrebat 'Care ar fi salvarea pentru Dinamo?', fostul actionar a recunoscut ca stadionul din Stefan cel Mare poate ajuta clubul.

"Dinamo se gaseste in momentul de fata intr-o situatie mult mai delicata decat cea din 1995, cand am preluat eu alaturi de Cornel Dinu. Dansul a salvat Dinamo. Atunci macar avea un stadion, avea cotizatii.

In momentul de fata, Dinamo nu are nimic, nu are stadion, nu are identitate. E tinuta in viata numai si numai de suporteri, dupa parerea mea, e in moarte clinica. Din moment in moment se asteapta deconectarea de la aparate.

Poate deveni o echipa puternica si sa revina la ce a fost. Atunci erau patroni adevarati, acum sunt doar licurici.

In momentul de fata, salvarea este stadionul. E in moarte clinica, in cel mai scurt timp se va desfiinta!", a spus Cristi Borcea la Kanal D.