Inca o victorie pentru suporterii-actionari de la Dinamo! Ce jucator au mai convins sa ramana la echipa! Mijlocasul a renuntat la o parte din bani

Suporterii-actionari de la Dinamo au mai reusit sa convinga un jucator sa ramana alaturi de echipa.

Fanii au anuntat pe pagina lor de Facebook ca au mai ajuns la un acord cu inca un fotbalist care a acceptat sa renunte la o parte din banii pe care ii avea de primit si sa isi prelungeasca contractul.

Este vorba despre Alexandru Rauta, care este jucatorul lui Dinamo din iulie 2019.

"Alexandru Rauta a dovedit in ultima vreme ca este un jucator pe care ne putem baza. Muncitor si determinat. Genul de jucator de care poate trece adversarul, dar nu si mingea. Uneori si invers.

DDB s-a inteles cu el. Pentru ca stie prin ce greutati trece clubul, a renuntat la o parte din banii din urma, a acceptat sa isi micsoreze salariul pana in iunie si sa prelungeasca angajamentul pentru inca un an. Efortul suporterilor de a cumpara bilete este rasplatit in fiecare zi cu vesti bune", au scris suporterii.

Printre jucatorii pe care fanii i-au convins sa ramana la Dinamo se numara Ante Puljic, Deian Sorescu, Magaye Gueye, Janusz Gol, Vlad Achim si Diego Fabbrini. Acesta din urma a postat in aceasta dupa-amiaza o fotografie pe contul sau de Instagram, anuntand ca si-a prelungit contractul pana in 2023.