Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive!

Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive! Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pe val cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul român a decis că e momentul să pună piciorul în prag, pentru a da lovitura decisivă unui om cu care nu s-a înțeles deloc.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfAl-Hilal Omdurmanromanii din zona araba
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) și-a relansat cariera cu succes, în acest al doilea mandat african pe care îl are la Al-Hilal Omdurman. Din păcate pentru el, inclusiv acum, când îi merge bine, „Reghe“ tocmai a provocat un scandal mare de tot la club.

De când a ajuns la cea mai iubită echipă din Sudan, în august 2025, Reghecampf a fost „la cuțite“ cu Khaled Bakhit, secundul localnic pe care conducerea i l-a impus în staff printr-o clauză contractuală. Sport.ro a dezvăluit, în septembrie 2025, la doar o lună doar instalarea lui Reghecampf în funcție, că acesta a cerut îndepărtarea lui Khaled Bakhit (foto, jos). 

Problema e că sudanezul e o figură emblematică pentru Al-Hilal Omdurman. Foarte respectat de conducere și iubit de suporteri. De aici, și porecla sa, „Dascălul“. 

Reghecampf a scăpat de Bakhit, temporar. Acum, nu vrea să-l primească înapoi!

Conflictul Reghecampf – Bakhit a fost gestionat de conducere printr-o măsură inteligentă. Din ianuarie, campionatul sudanez s-a reluat, după o pauză lungă cauzată de război. Cu precizarea că principalele echipe ale țării, Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh, au primit permisiunea federației de a-și înscrie formațiile secunde în campionatul intern. Primele lor echipe participă, în acest an, în campionatul din Rwanda, după ce, în stagiunea precedentă, au evoluat în întrecerea din Mauritania.

Revenind la Al-Hilal Omdurman, conducerea a luat decizia ca Khaled Bakhit, „la cuțite“ cu Reghecampf, să antreneze echipa a doua, în campionatul intern care s-a reluat, în ianuarie. Problema e că, după perioada de „exil“ din Sudan, Khaled Bakhit vrea să se întoarcă acum, la prima echipă, aflată la Kigali, în Rwanda. Atât i-a trebuit lui „Reghe“! Imediat ce a auzit de intenția lui Bakhit, românul a luat foc.

Concret, potrivit presei sudaneze, Reghecampf a transmis conducerii un mesaj clar: „Nu-l iau pe Bakhit în staff! Să nu cumva să mă trezesc cu el pe aici!“.

Reghecampf se simte amenințat de secundul sudanez

Jurnalistul Hafiz Muhammad Ahmad a venit cu detalii suplimentare despre scandalul care a lovit Al-Hilal Omdurman într-o perioadă în care rezultatele sunt, totuși, foarte bune.

Nu e prima dată când un antrenor străin refuză să aibă un secund localnic. Reghecampf, la fel ca predecesorii săi, știe că prezența lui Bakhit e o amenințare pentru postul său. Pentru că, dacă rezultatele nu vor fi de partea sa, atunci promovoarea lui Bakhit, în funcția de principal, va fi prima opțiune a conducerii“, a scris ziaristul sudanez.

Mai departe, Hafiz Muhammad Ahmad a explicat că „Reghe“ e îndreptățit să vadă o amenințare în persoana lui Khaled Bakhit.

Când s-a încheiat contractul congolezului Florent Ibenge, Bakhit a fost numit antrenorul principal. Și chiar a avut rezultate bune! A cucerit titlul și a câștigat derby-ul cu Al-Merrikh. Așa a și dobândit încrederea conducerii, care l-a impus în stafful lui Reghecampf, când românul a preluat echipa, în vara anului trecut. Între timp însă. Reghecampf nici nu mai vrea să audă de Khaled Bakhit, iar clubul e pe un butoi cu pulbere din cauza acestei situații“, a notat ziaristul din Sudan.

Acesta a venit și cu un scenariu, pe care conducerea clubului Al-Hilal Omdurman îl ia în calcul, într-o tentativă de a detensiona atmosfera. 

Concret, e posibil ca Khaled Bakhit să fie „exilat“, din nou, în Sudan – tocmai a terminat un concediu de zece zile, la Doha (Qatar) -, sub pretextul că e nevoie de el acolo, pentru a antrena jucătorii formației secunde și pe cei excluși din lotul primei echipe.

Indiferent de cum se va încheia acest scandal, e clar că Reghecampf va avea de acum un dușman și mai mare, în persoana lui Khaled Bakhit. Iar amenințarea acestuia va persista, în cazul în care rezultatele nu vor fi de partea românului, cum se întâmplă acum.

