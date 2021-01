Se intoarce Steliano Filip la Dinamo? Fundasul si-a reziliat contractul cu Larisa. Ce spune despre o posibila revenire in Stefan cel Mare

Fostul fundas stanga al lui Dinamo si-a reziliat contractul cu echipa de pe penultimul loc din Grecia, Larisa.

S-a discutat in ultimele zile despre posibilitatea ca fotbalistul de 26 de ani sa revina la Dinamo in aceasta iarna.

Insa, pe langa interesul fostei sale echipe, Filip mai are oferte si din Grecia, Turcia sau Polonia, anunta Gazeta Sporturilor.

Fostul capitan al alb-rosilor a vorbit despre viitorul sau. Filip a spus ca isi doreste cateva zile de gandire pentru a putea lua cea mai buna decizie referitoare la echipa la care va alege sa isi continue carierea.

"Sunt un jucator liber, am reziliat de comun acord cu Larisa. Vreau cateva zile sa ma gandesc. Daca ma intorc la Dinamo? Vom vedea zilele viitoare, repet, am nevoie de cateva zile sa gandesc in liniste. Nu sunt oferte doar de la Dinamo, ci si din alte campionate. Tocmai de aceea doresc sa am timp sa gandesc atent, pentru nu exista discutii sau regrete apoi", a spus Steliano Filip conform sursei citate.

Filip a jucat pentru Dinamo in perioada 2012-2018 inainte de a se transfera la Hajduk Split in schimbul sumei de 500.000 de euro.

Fundasul stanga nu a reusit sa se impuna in Croatia si in februarie 2019 a revenit in Liga 1 la Dunarea Calarasi din postura de jucator liber de contract.

Ulterior a ajuns la Viitorul Constanta inainte de a semna cu grecii de la Larisa, pentru care a jucat 15 meciuri in acest sezon, oferind doua pase decisive de gol.

Fotbalistul care se poate lauda cu 7 selectii la echipa nationala a Romaniei este cotat in acest moment de site-urile de specialitate la 300.000 de euro.