EXCLUSIV | Mircea Rednic se pregateste sa se intoarca la Dinamo! El promite un proiect ambitios pentru sezonul urmator

Fanii lui Dinamo insista ca Mircea Rednic sa fie numit antrenor al “cainilor” si sa faca parte din strategia de redresare a clubului.

Mircea Rednic s-a despartit de Poli Iasi, dupa ce contractul cu formatia ieseana i-expirat si a refuzat prelungirea intelegerii in termeni financiari superiori, iar clubul a fost salvat de la retrogradare dupa decizia Comitetului de Urgenta al FRF de a mari numarul echipelor din Liga 1 pana la 16. "Eu sunt convins ca Mircea este un antrenor pe care il doresc foarte multe echipe, nu doar Dinamo. Cred ca va avea multe oferte", a spus Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli Iasi, la Ora Exacta in Sport.

Conform informatiilor Sport.ro, Rednic este foarte aproape de o revenire spectaculoasa la Dinamo, acolo unde a jucat intre 1983 si 1990 si a antrenat in patru perioade diferite (2006-2007, 2008-2009, 2015-2016, 2018-2019). De altfel, "Puriul" este ultimul antrenor care a adus titlul in Stefan cel Mare, in urma cu 13 ani. Pentru aducerea lui insista liderii programului "Doar Dinamo Bucuresti", asociatie a fanilor care detine 20% din actiunile clubului si a strans peste 500.000 de euro din contributiile membrilor, bani care au ajutat sa se primeasca licenta pentru Liga 1 si sa achite salariile jucatorilor. Singurul impediment ar fi relatia rece avuta de Rednic cu Bogdan Balanescu, dar patronul Ionut Negoita este un admirator al primului si ar putea renunta la colaborarea cu cel pe care antrenorul il numea "Iuda", presedintele lui Dinamo fiind curtat de FRF.

Astazi, Dinamo a anuntat ca s-a despartit oficial de Riccardo Piscitelli, Szabolcs Kilyen, Kristian Kostrna, Lukas Skovajsa, Mamoutou N'Diaye, Mattia Montini si Slavko Perovici, iar lui Rednic ar urma sa i se dea mana liber pentru reformarea lotului de jucatori. Antrenorul ar putea veni in "Groapa" insotit de cativa jucatori pe care i-a transferat si i-a antrenat la Poli Iasi, printre care Michael Omoh, Kevin Luckassen si Juan Pablo Passaglia, fotbalisti cu evolutii foarte apreciate in acest sezon, atat in Liga 1, cat si in Cupa Romaniei. Rednic ar avea ca obiectiv preliminar pentru stagiunea viitoare calificarea in play-off-ul Ligii 1 si in semifinalele Cupei Romaniei, apoi calificarea intr-o cupa europeana si cel putin un trofeu.

Gigi Multescu, aflat la al 39-lea contract de antrenor, avea semnata o intelegere pana la finalul sezonului, cu optiunea de prelungire daca se reusea salvarea de la retrogradare, dar se pare ca aceasta nu va fi activata. Tehnicianul va fi compensat financiar, dar nu va ramane pe banca si in sezonul viitor, dupa ce conducerea si patronatul ar fi fost nemultumite de declaratiile publice in care a criticat vehement modul in care oficialii clubului au gestionat ultima perioada, din cauza modului in care activitatea sportiva a fost puternic afectata de depistarea mai multor infectati cu coronavirus.