FCSB a pus, la un moment dat, rezultatele slabe din acest sezon pe seama programului aglomerat. Și, într-adevăr, campioana României a jucat la foc automat, având cele mai multe partide oficiale, în actuala campanie, dintre echipele românești: 36.

Și, totuși, în ceea ce privește partida de astăzi (ora 20:30) cu Unirea Slobozia, oboseala nu poate fi invocată de formația bucureșteană. Pentru că victoria cu Feyenoord (4-3) a fost obținută joi și, între timp, Olaru și compania au avut la dispoziție trei zile pline pentru a se recupera din punct de vedere mental și fizic.

Meciul din această seară, de la Clinceni, înseamnă o mare șansă pentru campioana României. Pentru că, în caz de victorie, FCSB va ajunge la doar două puncte de locul 6, de play-off.

Și, când vedem în ce situație a ajuns Unirea Slobozia, trupa pregătită de Andrei Prepeliță, ne dăm seama că orice alt rezultat pentru FCSB, în afară de o victorie, ar fi un dezastru! Concret, în ultimele nouă meciuri din campionat, Unirea Slobozia a înregistrat o remiză și opt înfrângeri succesive!

