Roș-albaștrii au obținut trei puncte chinuite la Clinceni, cu golul de 2-0 venit în minutele suplimentare (Alexandru Stoian, 90+5'). Mihai Lixandru a deschis scorul în minutul 62.



Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României ﻿



Elias Charalambous se bucură de victoria de la Clinceni și ”amenință” înaintea meciului cu Rapid: ”Nu ne gândim la sărbători”



Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a explicat că nu-l interesează diferența față de play-off și că se va concentra acum doar pe derby-ul cu Rapid de duminica viitoare, din ultima etapă a acestui an.



”Sunt 3 puncte foarte importante, în special după ce am făcut joi. Am spus înainte de partidă că trebuie să câștigăm acest meci. Poate puteam juca un pic mai rapid. Cred că am fost echipa care a avut mai multe ocazii.



Am reușit să marcăm. Ne-am creat ocazii să înscriem și golul doi și să închidem meciul. În repriza a doua, am jucat rapid și simplu. Cred că victoria e total meritată și putea fi un scor mai mare. Fazele fixe sunt o parte importantă din meci.



Trebuie să ne recuperăm și ne concentrăm pe ultimul meci. Vom pregăti meciul să îl câștigăm, știu cât de important e acest meci pentru noi. Nu ne gândim la sărbători, avem nevoie de puncte în clasament. Nu ne uităm la diferența față de play-off.



Stoian a avut 5-6 ocazii de a marca, câteodată poate nu ai noroc sau nu ești concentrat, dar eu mă bucur că a făcut parte din toate acțiunile. Are golul în sânge. Mă bucur că a marcat de ziua lui, are doar 18 ani. Trebuie să muncească în continuare și să ne ajute”, a spus Elias Charalambous.

