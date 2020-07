"A inceput sa PLANGA! Mai bine NU NE PREZENTAM!" Mircea Rednic si-a DESFIINTAT echipa dupa infrangerea care o poate trimite la matineu!

Antrenorul lui Poli Iasi a fost extrem de dezamagit de prestatia jucatorilor sai.

Sunt vremuri grele la Iasi, club aflat intr-o situatie dificila atat in clasament, cat si din punct de vedere al testelor de coronavirus. Fundasul Cabral a fost depistat pozitiv sambata, insa al doilea test a iesit negativ, iar el a putut evolua impotriva ilfovenilor lui Ilie Poenaru. Cabral a comis penalty-ul din care Academica a deschis scorul, spre nemultumirea lui Mircea Rednic

"Ne-am prezentat, dar mai bine nu ne prezentam. Mai avem doua meciuri de jucat acasa si nu avem voie sa gresim. Cabral a inceput sa planga cand i s-a spus ca a iesit pozitiv testul, e o situatie neplacuta. Poate ca trebuia sa avem si noi rabdare (n.r. cu titularizarea lui Cabral). Trebuie sa felicitam adversarul, a fost o lectie pentru noi toti. Asa terbuie tratata o partida importanta! Nu conteaza ca am fost afectati, asta nu este o atitudine prin care sa castigi. Ei au alergat mai mult, au fost mai agresivi", a spus Mircea Rednic pentru Look Sport.

Dupa infrangerea de la Clinceni, Poli Iasi ramane cu 23 de puncte si se afla in acest moment pe loc de baraj, insa are patru meciuri mai multe decat Dinamo si doua in fata Chindiei. Dinamo are 21 de puncte, in vreme ce Chindia a reusit sa adune 17.