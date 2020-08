Apel disperat la fanii lui Dinamo! "Ce mai asteptati, nu va inteleg?!" Prunea iese la ATAC! Cine a 'distrus' clubul din Stefan cel Mare: "Va are cu ceva la mana?"

Florin Prunea trage un semnal de alarma si spune ca trebuie facute schimbari de urgenta la Dinamo pentru a redresa clubul.

Fostul presedinte din Stefan cel Mare trage un nou semnal de alarma si le cere sprijinul fanilor lui Dinamo. Florin Prunea spune ca Bogdan Balanescu este principalul responsabil pentru ce s-a intamplat in acest sezon la club si trebuie inlaturat urgent.

Fanii i-au cerut deja demisia directorului general in urma cu o saptamana, insa nimic nu s-a intamplat de atunci:

"Trebuie schimbat totul din temelii. Trebuie facut un club corect, care sa nu minta jucatorii si trebuie sa vina oameni care stiu ce inseamna Dinamo si care au mai facut administratie. Daca il pui pe unu care nu a condus nici macar o caruta...ati vazut ce s-a intamplat.

Nu ii mai inteleg nici pe suporteri. Ce va face Balanescu asta? Va are cu ceva la mana? Toata lumea afara, afara, dar nimeni nu ia nicio decizie. El e principalul responsabil pentru ce s-a intamplat in acest sezon la Dinamo, el a avut pixul in mana, el a negociat, el a facut plati, el a negociat cu jucatorii, impresari si asa mai departe. Eu chiar nu inteleg ce mai asteapta oamenii astia.

Dinamo are un deficit numai in acest an de peste 2 milioane de euro, de unde sa ii recuperezi?", a spus Florin Prunea la Ora Exacta in Sport.

Florin Prunea: "Unde sunt spaniolii? Nu i-am vazut niciodata, e praf aruncat pentru imagine"

Fostul presedinte al lui Dinamo nu crede nici in tranzactia clubului catre investitorii spanioli:

"Unde sunt (n. r. spaniolii)? Ca nu ii mai vedem, nu i-am vazut niciodata. In momentul de fata Dinamo are un patron. El este Ionut Negoita, noi vorbim pe supozitii. Nu stim nimic, cand se va finaliza tranzactia putem sa spunem ca ei sunt proprietarii. Nu stiu daca sunt nici discutii, cred ca e mult praf aruncat pentru imagine...", a mai spus Florin Pruntea