BREAKING NEWS | Vor sa-i dea POMANA ELECTORALA lui Dinamo! Echipa din Liga 1 care e gata sa-si DONEZE locul din campionat: "Dinamo e prea mare! Nu poate sa dispara"

Propunere incredibila dupa ultima etapa din playout!

Ioan Andone spune ca e gata sa cedeze locul Voluntariului catre Stefan cel Mare in cazul in care Dinamo va fi retrogradata! Ideea a fost a primarului Pandele!

"Am avut o discutie cuprimarul Pandele, spunea ca Dinamo e brand si e pacat sa retrogradeze. Daca se intampla, noi ar trebui, Voluntari, sa ne gandim la brand si sa le cedam locul. Pana la urma, da, suntem dispusi sa facem asta. Nu poate sa dispara Dinamo asa! Au ajuns asa din cauza lor. Au disparut prea multe branduri! A fost o discutie intre mine si domnul primar, nu am vorbit cu nimeni de la Dinamo. Noi putem s-o luam de la capat, avem o academie cu 600 de copii, putem sa crestem si sa ne construim alta echipa", a spus Andone.