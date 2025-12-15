Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) a mai adăugat o victorie răsunătoare, în finalul sezonului 2025.

După titlul de campioană cucerit la Trnava, sportiva din București a încheiat anul cu un succes impresionant împotriva ocupantei locului 14 în ierarhia mondială, ucraineanca Elina Svitolina.

Gabriela Ruse, victorii într-un turneu la care au mai participat Monfils și Wawrinka

Într-un meci demonstrativ, organizat într-o localitate din Franța cu aproximativ zece mii de locuitori, Bourg-de-Péage, Gabriela Ruse a revenit de la 0-1 la seturi și a învins-o pe Elina Svitolina, scor 1-6, 6-4, 6-1.

Până în prezent, în cele trei întâlniri directe avute cu Elina Svitolina în circuitul WTA - dintre care una, la Rouen -, Gabriela Ruse nu ajunsese să câștige vreun set contra sportivei din țara vecină.

În prima zi a turneului neoficial la care a participat și soțul Elinei Svitolina, Gael Monfils, Gabriela Ruse a reușit să învingă o jucătoare din Franța, pe Chloe Paquet, în fața căreia a pierdut doar trei game-uri, câștigând, în final, scor 6-1, 6-2.

În cadrul evenimentului din Franța, Gabriela Ruse a fost coechipiera multiplului deținător de titluri de mare șlem, Stan Wawrinka, în „Echipa Lumii.”

