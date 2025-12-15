GALERIE FOTO Gabriela Ruse, victorie cu revenire extraordinară împotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial

Marcu Czentye
Gabriela Ruse a mai pus două victorii la final de an, care îi consolidează nivelul de încredere înaintea stagiunii 2026.

Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) a mai adăugat o victorie răsunătoare, în finalul sezonului 2025.

După titlul de campioană cucerit la Trnava, sportiva din București a încheiat anul cu un succes impresionant împotriva ocupantei locului 14 în ierarhia mondială, ucraineanca Elina Svitolina.

Gabriela Ruse, victorii într-un turneu la care au mai participat Monfils și Wawrinka

Într-un meci demonstrativ, organizat într-o localitate din Franța cu aproximativ zece mii de locuitori, Bourg-de-Péage, Gabriela Ruse a revenit de la 0-1 la seturi și a învins-o pe Elina Svitolina, scor 1-6, 6-4, 6-1.

Până în prezent, în cele trei întâlniri directe avute cu Elina Svitolina în circuitul WTA - dintre care una, la Rouen -, Gabriela Ruse nu ajunsese să câștige vreun set contra sportivei din țara vecină.

În prima zi a turneului neoficial la care a participat și soțul Elinei Svitolina, Gael Monfils, Gabriela Ruse a reușit să învingă o jucătoare din Franța, pe Chloe Paquet, în fața căreia a pierdut doar trei game-uri, câștigând, în final, scor 6-1, 6-2.

În cadrul evenimentului din Franța, Gabriela Ruse a fost coechipiera multiplului deținător de titluri de mare șlem, Stan Wawrinka, în „Echipa Lumii.”

Ruse, calificată direct, alături de Cristian și Cîrstea, pe tabloul principal al Openului Australian

Treizeci și unu de victorii a adunat Gabriela Ruse, dintr-un total de cincizeci de partide oficiale disputate în proba individuală, în 2025.

Ruse va încheia anul în top 90 mondial și a fost deja inclusă de organizatorii Openului Australiei pe lista jucătoarelor care s-au calificat pe tabloul principal datorită poziției ocupate în clasament.

