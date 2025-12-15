Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 16 din primul eșalon al Spaniei, La Liga, pe ”Campo de Futbol de Vallecas” la Madrid.



La capătul celor 90 de minute, Rayo Vallecano și Real Betis au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a rămas nemodificată.



Nota primită de Andrei Rațiu după încă un meci ca integralist în La Liga



Andrei Rațiu rămâne integralist în fiecare meci din noul sezon din campionatul Spaniei și după confruntarea cu Real Betis. Pentru evoluția sa de la Madrid, internaționalul român a fost punctat cu nota 7,7 de portalul de specialitate FlashScore.



Peste media echipei, care a fost de 6,8. Rațiu a primit cea mai mare notă după portarul oaspeților, Alvaro Valles, notat cu 8,3 de sursa anterior menționată.



Statistici Rațiu vs. Real Betis

