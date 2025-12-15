LIVE VIDEO Manchester United - Bournemouth, EXCLUSIV pe VOYO! Cum ajung din urmă ”Diavolii Roșii” ultimul loc de Champions League
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Manchester United și Bournemouth se întâlnesc în ultima partidă din cadrul etapei a 16-a din Premier League.
Meciul se dispută pe stadionul ”Old Trafford” și, în cazul unei victorii pentru echipa lui Ruben Amorim, ”Diavolii Roșii” egalează la puncte ultimul loc care duce în Champions League - poziția a patra, ocupată acum de Chelsea.
Clasamentul din Premier League
Pep Guardiola de la rivala City l-a depășit pe legendarul Sir Alex Ferguson: recordul spulberat în Premier League
După victoria lui Manchester City de duminică, 3-0 la Crystal Palace, managerul Pep Guardiola a devenit deținătorul unui record în Premier League, depășindu-i pe legendarii Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger.
Guardiola este acum antrenorul care a ajuns cel mai repede la 150 de victorii în Premier League cu cel puțin trei goluri marcate (în 358 de partide, toate la Manchester City).
Alex Ferguson a avut nevoie de 522 de meciuri (la Manchester United), iar Arsene Wenger de 524 (la Arsenal).
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News