Mircea Rednic, inainte de Dinamo-Poli Iasi: "Normal ca sunt mai dinamovist decat Mihalcea"

Duminica, de la ora 18, va avea loc "derby-ul supravietuirii".

Poli Iasi vine in Stefan cel Mare pentru a juca impotriva lui Dinamo. Ambele echipe se afla la retrogradare. Echipa lui Rednic este pe locul 12 cu 21 de puncte, iar "cainii" sunt pe locul 13 cu 20 de puncte.

Dupa un an si doua luni Mircea Rednic se intoarce in "Groapa". Ultima data cand se afla acolo, era antrenorul lui Dinamo si a jucat contra lui FC Voluntari.

"Important e sa scoatem cel putin un punct la meciul acesta. Nu o sa fie uşor, pentru ca si ei sunt in situatia in care sunt, presiune foarte mare, stiu ce inseamna Dinamo, dar deja am jucat o data cu ei, am castigat impotriva lor, chiar in momente in care era atmosfera mult mai buna. Nu stiu cum se fac programarile astea, ca toti adversarii nostri au o zi in plus fata de noi, iar noi venim de la Iasi, cu autocarul", a spus antrenorul lui Poli Iasi.

De asemenea, el a declarat ca este mai dinamovist decat Adrian Mihalcea, actualul antrenor al lui Dianmo.

Normal ca sunt mai dinamovist ca el, dar in meciuri de-astea nu se mai tine cont de asa ceva, plus ca nu sunt suporteri. Se joaca, iar el a preluat echipa intr-un moment greu. Nici lui nu ii e usor.

Normal ca Dinamo e favorita, ca joaca acasa, dar mai mult nu cred. Nici evolutiile lor nu au fost extraordinare, sunt multe schimbari, e o presiune mare, tinand cont ca ei n-au mai fost in situatia asta", a spus Mirce Rednic