Elevii lui Elias Charalambous au venit cu moralul ridicat după victoria superbă din UEFA Europa League, contra lui Feyenoord, însă Unirea Slobozia s-a dovedit a fi "o nucă tare". Meciul s-a dezechilibrat în minutul 56, când Daniel Șerbănică a primit cartonașul roșu.



FCSB, la două puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia



În urma acestui succes, FCSB ajunge la 28 de puncte. Oțelul Galați este ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 30 de puncte. FCSB se află pe locul 9, sub Universitatea Cluj și UTA Arad.



Sub FCSB se află Farul Constanța și CFR Cluj, alte două foste campioane din Liga 1 care visează să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.



În etapa următoare, campioana României va avea parte de un nou test de foc. FCSB va primi vizita rivalilor de la Rapid. Deși vin după o înfrângere cu Oțelul Galați, giuleștenii se află în prezent pe primul loc în campionat.



Clasamentul complet

În zona de play-off se află acum Rapid, Dinamo, FC Botoșani, Universitatea Craiova, FC Argeș și Oțelul Galați.

