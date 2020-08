BREAKING NEWS | Dinamo ramane in Liga 1! Comitetul de Urgenta al FRF a DECIS: 16 echipe in sezonul urmator

Din articol Baraj de Europa pentru prima clasata din playout

Astazi a avut loc o sedinta in cadrul Comitetului de Urgenta al FRF in care s-a discutat marirea numarului de echipe din Liga 1.

Comitetul de Urgenta al FRF a decis ca din sezonul viitor al Ligii 1 sa se treaca la un format cu 16 echipe, anunta Gazeta.

Vestea este una uriasa pentru Dinamo, care in ciuda faptului ca a incheiat sezonul pe loc retrogradabil, va ramane in Liga 1 si din sezonul viitor.

Primele 13 clasate din actualul clasament vor continua si din sezonul viitor, urmand sa li se alature nou-promovatele Arges si UTA, iar a 16-a echipa din clasament va fi decisa in urma unui meci de baraj dintre Chindia si Mioveni.

Sezonul regulat 2020 - 2021 va avea 30 de etape in format tur-retur. In playoff vor intra tot primele 6 echipe din sezonul regulat, care vor juca 10 etape. In playout, cele 10 echipe vor juca un singur meci intre ele, pe o grila prestabilita cu meciurile de acasa si cele din deplasare.

O alta noutate in ceea ce priveste sezonul viitor o reprezinta disputarea unui nou meci de baraj. Prima clasata din playout va disputa un meci cu ocupanta ultimului loc din playoff care duce in cupele europene. Barajul se va juca, cel mai probabil, pe terenul echipei din playoff, iar invingatoarea va fi ultima reprezentanta a Ligii 1 din cupele europene.

In sezonul urmator vor retrograda direct ultimele doua clasate din playout, urmand ca pentru meciul de baraj sa fie luate in calcul doua scenarii:

1. Locul 14 joaca cu locul 3 din liga secunda.

2. Locurile 13 si 14 sa dea baraj intre ele, iar cea care pierde sa sustina un alt baraj cu locul 3 din Liga 2.