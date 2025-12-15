Campioana României a câștigat în fața unei echipe cu înfrângeri pe linie în campionatul nostru, astfel că s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off-ului, după 20 de etape. Gigi Becali crede că echipa sa va prinde un loc în ”TOP 6” la finalul sezonului regulat, iar acum pregătește mișcări de trupe pentru perioada de mercato din iarnă.



Întrebat despre plecările de la echipă, Becali a oferit un răspuns misterios, lăsând de înțeles că există și jucători care nu mai intră în planurile sale.



Gigi Becali: ”Nu pot să vă zic acum. Cred că ați înțeles”



În același timp, patronul FCSB-ului pare că nu se sperie de echipele cu care se bate pentru un loc în play-off. Este convins că le va ”spulbera” pe UTA, U Cluj și Oțelul Galați după ce își va ”betona” lotul în iarnă.



„Stai să terminăm și meciul ăsta cu Rapid și după vă zic, dar acum nu pot să vă zic. Cred că ați înțeles. Nu e important, este vital! Noi, dacă batem Rapidul, nu mai există niciun fel de emoție de play-off.



Dacă nu batem, depinde ce se întâmplă și cu celelalte. Noi jucăm și cu Galați, și cu UTA, și cu U Cluj, pe care le spulberăm, că eu întăresc echipa”, a spus Becali, la Digi Sport.



FCSB, la două puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia



În urma acestui succes, FCSB ajunge la 28 de puncte. Oțelul Galați este ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 30 de puncte. FCSB se află pe locul 9, sub Universitatea Cluj și UTA Arad.



În etapa următoare, campioana României va avea parte de un nou test de foc. FCSB va primi vizita rivalilor de la Rapid. Deși vin după o înfrângere cu Oțelul Galați, giuleștenii se află în prezent pe primul loc în campionat.

