"Asteptam sa moara vreun jucator ca sa luam o decizie corecta?" Mircea Rednic a RABUFNIT dupa egalul cu Viitorul! "E o bataie de joc!"

Mircea Rednic este nemultumit de situatia din Liga 1.

Antrenorul lui Poli Iasi a vorbit la finalul meciului cu Viitorul despre evolutia echipei sale, dar si despre ce se intampla in Liga 1, atat in playoff, cat si in playout, unde mai multe meciuri au fost amanate dupa ce la Dinamo si CFR Cluj au fost depistate mai multe cazuri de Covid-19.

Referitor la jocul echipei sale, Rednic s-a declarat multumit de remiza obtinuta in fata echipei lui Gica Hagi.

"Le-am zis, cu o echipa foarte buna, cum e Viitorul, 1-0 nu e suficient. Am facut o prima repriza foarte buna, in care ei au avut un singur sut pe poarta, noi am avut inca o ocazie de a marca pentru a face 2-0, dar n-am reusit sa marcam. Daca reuseam, sigur era altfel rezultatul.

In repriza a doua, nu ca ne-am retras, dar s-a echilibrat jocul si am facut multe greseli, ei au o posesie foarte buna a balonului. Nu au ocazii foarte clare, dar au pus presiune si a venit golul egalizator, iar noi nu am mai reusit sa revenim.

Ne-am fi dorit 3 puncte, dar trebuia sa fim mai atenti. Celor de la Viitorul nu trebuie sa le dai multe sanse, au una si inscriu.

Oricum jocul imi da incredere pentru ca am jucat cu Viitorul, care le-a dat 5 celor de la Clinceni", a punctat tehnicianul iesenilor.

El a schimbat tonul in momentul in care a fost intrebat de situatia meciurilor amanate din Liga 1, declarand ca ceea ce se intampla este o bataie de joc.

"Nu e fair-play. Ok, inteleg, au probleme, dar noi nu suntem in playoff. Noi timp avem, in playout, si mi se pare corect sa jucam in acelasi timp. Nu putem sa asteptam pana se fac bine unii sau altii. Nu e din vina noastra, se poate intampla oriunde. Cel mai corect, in primul rand, trebuie sa nu se lase ultimele meciuri cu Chindia... Trebuie sa se faca in asa fel incat ei sa urmeze programul normal.

Nu mi se pare corect. Ok, joci campionatul vineri sau sambata, apoi bagi restanta cu Chindia. Nu faci programul sa ii favorizezi pe unii sau pe altii. Trebuie sa fie fair-play pentru toata lumea. Nimeni nu isi doreste sa aiba pozitivi in echipa, dar e un regulament care trebuie respectat si atunci va fi ok.

Noi am zis de la inceput, toata lumea ne acuza ca ne e frica de retrogradare, nu e vorba, dar nu e simplu, uitati-va ce se intampla in tara. Unii nu respecta si nu te poti juca cu sanatatea. Ce, asteptam sa moara vreun jucator ca sa luam o decizie corecta? Nu vorbesc de intreruperea campionatului, dar trebuie sa ne gandim foarte serios. Nu poti sa te joci cu acest virus.

Ne batem joc de campionatul actual si de cel care vine. Se joaca meciurile de baraj pana pe 13 sau 15 august, sau 18 august. Pe 21-22 incepe celalalt campionat. La Iasi sunt 8-9 jucatori la final de contract... Ce o sa se intample? Iara cautam, iara jucam cu cine jucam... Pana faci transferuri...

Bataie de joc. Daca tot spunem ca ne uitam la campionatele puternice... Olanda, Franta, Belgia au intrerupt. In Spania si Germania sunt alte conditii, au foarte multi bani si multe posibilitati. Noi ne chinuim si vedeti ce se intmapla. Se amana o gramada de meciuri, e o bataie de joc...", a spus Rednic la finalul partidei cu FC Viitorul.