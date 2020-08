Reactia CATEGORICA a unui fost mare jucator de la Dinamo: "De ce sa fie salvata, cand ea a retrogradat pe teren?"

Dinamo a fost foarte aproape sa ajunga in Liga 2.

Dupa decizia conducatorilor fotbalului romanesc, s-a trecut la un sistem competitional format din 16 echipe, iar clubul din Stefan cel Mare a ramas in primul esalon al fotbalului romanesc.

Fostul jucator de la Dinamo, Florin Raducioiu, considera ca echipa trebuia sa retrogradeze, deoarece clubul merita asta.

"De ce sa fie Dinamo salvata, cand ea a retrogradat pe teren? E al treilea an in care sunt aceasta situatie critica. Cum a fost gestionat totul... Patronul, presedintele, directorul general, au fost multe schimbari de antrenori, au fost adusi jucatori care nu aveau nimic in comun cu Dinamo, eu cred ca este meritata aceasta retrogradare.

Dinamo merita sa retrogradeze. A fost un adevarat dezastru si termina in acest mod dezamagitor pentru mine. Repet, Dinamo merita sa mearga in Liga a II-a, trebuie sa o ia de la inceput, sa mearga in liga secunda si sa o ia de la capat" , a declarat Florin Raducioiu pentru Telekom Sport.

Raducioiu a jucat pentru Dinamo in perioada 1985-1990, iar in cariera a mai evoluat pentru cluburi precum: AC Milan, Bari, Verona, Brescia, West Ham, Monaco.