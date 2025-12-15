Selecționata pregătită de Cosmin Olăroiu a cedat fără drept de apel, scor 0-3, într-un meci disputat luni după-amiază, la Doha.



Partida a început la ora 16:30 și a pus față în față Emiratele și o reprezentativă a Marocului calificată deja la Campionatul Mondial de anul viitor.



Marocanii au deschis scorul în minutul 28 prin El Berkaoui și au intrat cu avantaj minim la pauză. Gazdele au mai punctat în finele partidei prin El Mahdioui (82') și Hamdallah (90+2').



Sfârșit de drum pentru Olăroiu la FIFA Arab Cup



Pentru Cosmin Olăroiu, eliminarea vine după un parcurs remarcabil. Vineri, selecționerul român reușise o performanță istorică, calificând Emiratele în semifinalele competiției după o pauză de 27 de ani. Accesul în „careul de ași” a fost obținut în urma unui sfert dramatic cu Algeria, campioana en-titre.



În cealaltă semifinală a zilei, Arabia Saudită și Iordania se întâlnesc de la ora 19:30, iar pierzătoarea acelui duel va fi adversara Emiratelor în finala mică, pentru locul al treilea.



Marocul s-a calificat astfel în finala FIFA Arab Cup, programată joi, 18 decembrie, și va lupta pentru al doilea trofeu din istoria sa, după cel cucerit în 2012.

