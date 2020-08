Mircea Rednic stie cine este vinovat pentru situatia de la Dinamo: "Eu ii spun Iuda!" Ce urmeaza pentru antrenorul lui Poli Iasi: "Contractul meu s-a incheiat!"

Poli Iasi a obtinut un punct din intalnirea cu FC Hermannstadt, incheiata cu scorul de 2-2.

Antrenorul Mircea Rednic a vorbit la finalul partidei despre ce va urma pentru el, avand in vedere ca intelegerea cu iesenii a ajuns la final.

"Contractul meu s-a terminat acum. Mai e o saptamana in care o sa am o discutie cu presedintele si dupa-aia o sa dau un raspuns pana la sfarsitul saptamanii. Ma simt foarte bine la Iasi, am fost foarte bine primit. Chiar nu am ce sa reprosez nimanui. Au fost tot timpul alaturi de mine.

In momentele grele, si asta inseamna sa ai un presedinte bun, a reactionat bine la cazul cu Cabral. Daca era dupa noi, cei din staff, ne-am fi urcat repede in autocar si am fi plecat la Iasi. El a ramas si ne-a cerut sa avem rabdare, sa mai facem un test si lucrurile au fost bine.

Mai ales ca toata lumea ne-a acuzat ca nu vrem sa jucam, ca Iasiul se teme sa nu retrogradeze. In urma punctele luate in playoff, uite ca Iasiul a meritat sa ramana in prima liga", a declarat Rednic dupa meci.

Intrebat de ceea ce se intampla la Dinamo, fostul jucator si antrenor al "cainilor rosii" a atras atentia asupra principalului vinovat pentru situatia in care se afla clubul.

"E un singur responsabil si daca nu are onoarea sa isi dea demisia, e momentul sa fie inlaturat. Clubul a ajuns sa fie condus de un om care nu are nicio treaba, care e foarte bun acolo, la harcioage. In rest ar trebui sa-si vada de treaba lui, de drumul lui, si sa plece. Eu ii spun Iuda", a spus Mircea Rednic.