După ce Feyenoord a pierdut umilitor în fața lui FCSB în faza principală Europa League, scor 3-4, după ce olandezii au condus cu 3-1, Robin van Persie a devenit ținta criticilor specialiștilor batavi, dar și ai fanilor lui Feyenoord.

Umilința cu FCSB și derby-ul pierdut cu Ajax îi pot fi fatale lui Robin van Persie

Totul s-a intensificat după ce Feyenoord a pierdut și derby-ul cu Ajax Amsterdam, scor 0-2, în etapa 16 din Eredivisie. Gazdele au marcat de două ori, mai întâi în minutul 13 prin Davy Klaassen, iar mai apoi, în prelungiri, prin Jorthy Mokio.

Fostul fotbalist olandez Willem Van Hanegem, legendă a lui Feyenoord, a avut cuvinte critice la adresa lui Robin van Persie. Van Hanegem a scris într-un editorial din Algemeen Dagblad faptul că Robin van Persie dă dovadă de un antrenor cu o mentalitate mică și spune că tehnicianul lui Feyenoord nu va reuși niciodată să își crească nivelul.

”Nu este niciodată ceva personal, deci aici are dreptate. A fost imediat cea mai bună declarație a lui după meci, pentru că în rest am auzit mai ales lucruri care m-au făcut să cred că Robin crede uneori că suntem cu toții idioți.

Scorul de 4–3 a fost deja incredibil; hai să nu mai vorbim despre asta. Dar împotriva lui Ajax nu am văzut un Feyenoord care să răstoarne totul și pe toată lumea și care să repare acel 4–3 revoltător. Nu merg pe mâna văicărelilor celor care cred că trebuie să inventeze scuze pentru Van Persie.

Când lucrurile nu funcționează pentru atât de mulți jucători, un antrenor nu poate vorbi niciodată despre un meci bun sau despre un răspuns bun după partida cu FCSB. A considera lucrurile bune în ciuda tuturor acestor înfrângeri arată o mentalitate mică sau chiar mai jos. Cine fixează ștacheta atât de jos încât poți trece peste ea fără efort nu va deveni niciodată mai bun.

Dintr-odată, există din nou o luptă pentru locul 2 în Eredivisie. Iar aceasta este poate cea mai dureroasă concluzie pentru Feyenoord și Van Persie”, a spus Van Hanegem.

Robin van Persie: „FCSB nu și-a creat ocazii prin forța proprie”

”Am vorbit aseară cu șase jucători, separat, pe baza prestațiilor lor din meciul cu FCSB. Le-am spus ce așteptăm de la ei, ce li se cere și a fost foarte plăcut. Și asta a fost privit parțial și din partea pozitivă, pentru că au făcut multe lucruri bune. Dar am fost și destul de direct.

Am revăzut meciul. Jucăm extrem de bine în prima oră. După aceea a devenit mai neglijent și în ultima fază am început cu toții să facem lucruri ciudate. Faptul că ei au avut ocazii a fost pur pe baza alegerilor noastre cu mingea. Nu și-au creat ocazii prin forța lor proprie”, a spus Van Persie în presa olandeză.

