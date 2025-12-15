Clubul patronat de Dan Șucu a primit vizita formației dirijate de Cristi Chivu duminică seară, de la ora 19:00, în etapa cu numărul 15 din primul eșalon al Italiei, Serie A.



Partida a avut loc pe stadionul ”Luigi Ferraris” din Genoa și a fost transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro. AICI toate fazele importante din confruntarea din weekend.



Ce a avut de zis Cristi Chivu despre Lautaro Martinez



După meci, Cristi Chivu a explicat că schimbările pe care le-a făcut au fost bune și că jucătorii au știut să intre imediat în joc. De altfel, l-a lăudat și pe Lautaro Martinez, care a înscris în minutul 38.



”Jucătorii au intrat imediat în joc. Un antrenor este apreciat atunci când lucrurile merg bine; când nu merg atât de bine, este criticat. Și rezervele au arătat caracter, maturitate și calitate.



(n.r. Despre Lautaro Martinez) A primit foarte multe mingi între linii, dar și-a făcut simțită prezența și în careu și a marcat”, a spus Cristi Chivu pentru Sky Sports după meciul de la Genoa.



În campionat, pentru Inter urmează meciul cu Atalanta de la finalul anului. Duminică, 28 decembrie, de la 21:45, cele două grupări se vor întâlni pe ”New Balance Arena” din Bergamo.

