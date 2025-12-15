Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?"

Aflat multă vreme pe lista neagră de la FCSB și cu un contract scadent la finalul lunii ianuarie, Malcom Edjouma a avut o evoluție solidă în meciul cu Feyenoord (4-3), în care a fost introdus în repriza secundă.

Gigi Becali: "I-am dat lui Edjouma să semneze pe 6 luni ca recunoștință"

Foarte mulțumit de prestația lui Edjouma, Gigi Becali a decis imediat după joc să îi propună mijlocașului prelungirea înțelegerii cu încă șase luni, până la finalul sezonului.

Luni, Becali a dezvăluit că Edjouma a fost foarte surprins când a primit vestea.

"A venit băiatul și a vrut să vadă dacă Becali zice la mișto sau e adevărat. I-am zis că e ca recunoștință, să nu creadă acum că am nevoie de el. Faptul că am câștigat meciul ăla cu el, care a schimbat soarta meciului (n.r - cu Feyenoord).



Ai nevoie de un mijlocaș care să facă progresie cu mingea la picior, să urce cu mingea. El întreba: 'Chiar e adevărat?'. Da, e adevărat! Ca să vadă că e adevărat, i-am dat să semneze contractul pe 6 luni și gata", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Malcom Edjouma joacă din februarie 2022 la FCSB, după ce a fost cumpărat de la FC Botoșani pentru 330.000 de euro. Mijlocașul a petrecut un sezon și sub formă de împrumut la Bari, în Serie B.



În acest sezon, Edjouma a jucat în 16 partide pentru FCSB, însă doar de 5 ori ca titular. Mijlocașul a înscris un gol.

