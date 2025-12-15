Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?"

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: Chiar e adevărat?
Gigi Becali a dezvăluit reacția avută de Malcom Edjouma în momentul în care i-a propus mijlocașului de la FCSB să își prelungească înțelegerea.

Gigi BecaliFCSBMalcom Edjouma
Aflat multă vreme pe lista neagră de la FCSB și cu un contract scadent la finalul lunii ianuarie, Malcom Edjouma a avut o evoluție solidă în meciul cu Feyenoord (4-3), în care a fost introdus în repriza secundă.

Gigi Becali: "I-am dat lui Edjouma să semneze pe 6 luni ca recunoștință"

Foarte mulțumit de prestația lui Edjouma, Gigi Becali a decis imediat după joc să îi propună mijlocașului prelungirea înțelegerii cu încă șase luni, până la finalul sezonului.

Luni, Becali a dezvăluit că Edjouma a fost foarte surprins când a primit vestea.

"A venit băiatul și a vrut să vadă dacă Becali zice la mișto sau e adevărat. I-am zis că e ca recunoștință, să nu creadă acum că am nevoie de el. Faptul că am câștigat meciul ăla cu el, care a schimbat soarta meciului (n.r - cu Feyenoord).

Ai nevoie de un mijlocaș care să facă progresie cu mingea la picior, să urce cu mingea. El întreba: 'Chiar e adevărat?'. Da, e adevărat! Ca să vadă că e adevărat, i-am dat să semneze contractul pe 6 luni și gata", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Malcom Edjouma joacă din februarie 2022 la FCSB, după ce a fost cumpărat de la FC Botoșani pentru 330.000 de euro. Mijlocașul a petrecut un sezon și sub formă de împrumut la Bari, în Serie B.

În acest sezon, Edjouma a jucat în 16 partide pentru FCSB, însă doar de 5 ori ca titular. Mijlocașul a înscris un gol.

Mihai Stoica: "Edjouma e un jucător fabulos. Când joacă bine, e peste ce era Thomas Partey"

Mihai Stoica a dezvăluit zilele trecute că a avut o discuție pozitivă cu fotbalistul născut în Franța privind o prelungire a contractului până la finalul sezonului.

"Am vorbit deja. Eu cred că Edjouma rămâne până în vară. Din ce am vorbit azi (n.r - sâmbătă) cu el, așa cred. La calitățile pe care le are, dacă avea constanță, juca probabil la Arsenal. 

El, când joacă bine, e peste ce era Thomas Partey, de exemplu. E un jucător fabulos, dar valoarea unui jucător o dă doar constanța în evoluții. Messi juca 9 meciuri din 10 foarte bine", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
