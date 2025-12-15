Cele două formații s-au întâlnit pe stadionul din Clinceni în cadrul etapei #20 din Superliga României. La finalul celor 90 minute, FCSB a ieșit victorioasă, grație golurilor înscrise de Mihai Lixandru și Alexandru Stoian.



La finalul meciului, Gigi Becali a intrat în direct la televiziunea Digi Sport unde, printre altele, a vorbit și despre potențiale veniri și plecări la echipa sa.



Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază deja cu jucătorul



Latifundiarul din Pipera a anunțat faptul că FCSB negociează în momentul de față cu un mijlocaș din Portugalia, țară unde MM Stoica a fost trimis recent să facă „scouting”.



„E Lameira ăsta. Meme mi-a spus, mi-a spus Șumudică. M-am uitat la meciul ăsta, nu-mi place. El este precis, nu pierde mingea și pasează bine. Eu vreau un mijlocaș care face progresie cu mingea la picior. Un fel de Malcom, dar care să nu se încurce în ea.



Avem din Portugalia, negociem cu un jucător din Portugalia. Mie-mi place un jucător gen Tănase. El e mai mingicar, eu vreau unul mai agresiv. E prea indolent, are o indolență în mișcări (n.r. - Edjouma)”, a spus Gigi Becali.

FCSB, la două puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia



În urma acestui succes, FCSB ajunge la 28 de puncte. Oțelul Galați este ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 30 de puncte. FCSB se află pe locul 9, sub Universitatea Cluj și UTA Arad.



Sub FCSB se află Farul Constanța și CFR Cluj, alte două foste campioane din Liga 1 care visează să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.



În etapa următoare, campioana României va avea parte de un nou test de foc. FCSB va primi vizita rivalilor de la Rapid. Deși vin după o înfrângere cu Oțelul Galați, giuleștenii se află în prezent pe primul loc în campionat.

