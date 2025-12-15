FCSB a deschis scorul în minutul 62, prin Mihai Lixandru, iar Alexandru Stoian a închis tabela în prelungiri, în minutul 90+5. Din minutul 57, însă, ialomițenii au evoluat în inferioritate numerică, după ce Șerbănică a fost eliminat în urma unui fault asupra lui Juri Cisotti, sancționat inițial cu galben și transformat ulterior în cartonaș roșu după intervenția VAR.



Daniel Șerbănică nu s-a ferit, după eliminarea din Slobozia - FCSB: „La baschet se dădea fault”



La finalul partidei, fundașul Unirii Slobozia a comentat faza care a schimbat cursul meciului și a spus că, în opinia sa, decizia a fost mult prea dură.



Șerbănică a declarat că a fost doar un contact ușor și că nu se afla într-o situație clară de ultim apărător, deoarece doi colegi erau în apropiere.



”Știam că ne așteaptă un meci greu, contra campioanei României. Este o echipă bună. Consider că am făcut o primă repriză bună. Din păcate, a venit acea eliminare a mea și cred că acolo s-a rupt jocul. 11 la 11 am rezistat, nu au avut cine știe ce ocazii.



(n.r. despre eliminare) Am văzut și eu reluările. E o simplă mână pusă pe adversar, nu era situație iminentă, să scape singur. Veniseră doi colegi. La baschet cred că se dădea fault, la fotbal nu. Arbitrul nu mi-a zis nimic. A anulat galbenul și mi-a dat roșu”, a spus Șerbănică, după meci.

FCSB, la două puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia



În urma acestui succes, FCSB ajunge la 28 de puncte. Oțelul Galați este ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 30 de puncte. FCSB se află pe locul 9, sub Universitatea Cluj și UTA Arad.



Sub FCSB se află Farul Constanța și CFR Cluj, alte două foste campioane din Liga 1 care visează să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.



În etapa următoare, campioana României va avea parte de un nou test de foc. FCSB va primi vizita rivalilor de la Rapid. Deși vin după o înfrângere cu Oțelul Galați, giuleștenii se află în prezent pe primul loc în campionat.

