Reactia lui Ioan Andone dupa ce Dinamo a fost salvata de la retrogradare: "Noi am cheltuit cinci etape in plus o gramada de bani!"

Ioan Andone a vorbit despre decizia luata de conducatorii fotbalului romanesc cu privire la Liga 1.

Dinamo va evolua si in sezonul urmator in primul esalon al fotbalului Romanesc, iar Poli Iasi sau Sepsi nu mai sunt obligate de joace un meci de baraj cu Mioveni.

Singura echipa care va juca la baraj este Chindia Targoviste, ultima clasata din Liga 1.

Fostul antrenor al lui Dinamo considera ca orice club aflat in situatia "cainilor" ar fi fost salvat.

"Dinamo a fost salvata de decizia de astazi. Pana la urma, noi, FC Voluntari, am cheltuit cinci etape in plus o gramada de bani. Ei au stat in cantonamente si acasa. Au fost salvati, dar poate asa se intampla si cu alta echipa. Totusi, ei au terminat fara meciuri jucate. Trebuie sa se hotarasca niste reguli clare, nu sa bajbaim cu totii. Eu cred ca orice club din Liga 1 era in situatia lui Dinamo era salvat. Uitati-va la Turcia ce se intampla. Asta s-a discutat si la Adunarea Generala: Sa nedreptatim cat mai putin. De ce sa cada Chindia? Puneti-va in locul lor. Sa fim multumiti ca au gasit o solutie, asta e important. Indiferent de echipa, decizia asta era luata. In primul rand pentru ca nu au fost reguli clare" a spus Andone pentru Telekom Sport.

In noul sezon din Liga 1 vom avea 16 cluburi, iar echipele in prima liga vor juca si un baraj pentru a afla care este ultima formatie calificata in cupele europene.

Andone a fost de acord cu aceasta schimbare si a declarat ca playout va fi mult mai intersant.

"E un lucru bun ca s-au facut 16 echipe, campionatul pare mult mai interesant asa, pentru ca inainte castigai playout-ul si nu se intampla nimic. Acum, devine mult mai interesant", a spus Andone.